Amici 21, Raimondo Todaro punge Rudy Zerbi: c’entra Francesca Tocca

Raimondo Todaro tira in ballo Rudy Zerbi in Puntata. Ecco cosa ha detto di Francesca Tocca.

Dopo aver annunciato la separazione, Raimondo Todaro e Francesca Tocca si sono ritrovati insieme nello studio di Amici. I due ballerini hanno mantenuto un rapporto d’amicizia, ma il professore di danza ha approfittato dell’assist di Maria De Filippi per lanciare una provocazione a Rudy Zerbi, che ha da sempre un debole per Francesca.

Amici 21, Raimondo Todaro geloso di Francesca Tocca?

Raimondo Todaro ha preso possesso del banco di professore di ballo della ventunesima edizione di Amici, con la benedizione dei fan che stravedono per il ballerino. Nello studio del talent show di Maria De Filippi, Todaro ha incontrato l’ex moglie Francesca Tocca, dopo la separazione. I due hanno mantenuto un bel rapporto, anche per salvaguardare la serenità della figlia Jasmine. Non è un segreto che Rudy Zerbi abbia un debole per Francesca, tanto che non si è mai tirato indietro nel farle molti complimenti per le sue esibizioni e per la sua innegabile sensualità.

Durante la sfida che ha visto protagonista Mattia, la Tocca ha fatto il suo ingresso in studio e Zerbi è rimasto affascinato dalla ballerina e la De Filippi ha fatto notare quanto accaduto. “Non so se è la mia presenza, ma quando io vi vedevo da casa c’era sempre il cartello ‘Sto volando’. Oggi non lo ha fatto!”, ha dichiarato Todaro lanciando una provocazione al collega. Rudy, tirato in ballo dalla presentatrice e da Raimondo, ha confessato di aver guardato solo Francesca, per poi aggiungere di non aver voluto sfoderare cartelloni o complimenti esagerati per preservare la sua eleganza.

Insomma, Rudy si è trattenuto probabilmente per non fare un torto a Todaro. Nel frattempo, in studio, è scoppiato il caos a seguito dei provvedimenti disciplinari presi dalla redazione, che non sembrano aver persuaso Flaza e Inder ad adottare un atteggiamento consono. Flaza è esplosa, dichiarando che i video mostrati alterano la verità dei fatti, per poi venire smentita poco dopo dagli addetti ai lavori.

