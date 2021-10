Amici 21, Raimondo Todaro pronto ad eliminare due ballerini: ''Sono schifato''

Gossip TV

Raimondo Todaro, deluso da Mattia e Christian dopo il provvedimento disciplinare, minaccia di non salvarli durante la prossima sfida ad Amici.

La redazione della ventunesima edizione di Amici ha preso dei seri provvedimenti contro gli allievi, dopo aver mostrato loro il degrado che regna nella casa messa in dotazione durante il percorso nel talent show di Canale5. Dopo essere stati indicati dal gruppo come due tra le persone che meno aiutano nelle faccende domestiche, finendo così in sfida diretta, Mattia e Christian devono affrontare l’ira di Raimondo Todaro che ci va giù pesante con i due ballerini.

Amici 21, Mattia e Christian a rischio: Todaro furioso

La redazione ha deciso di punire gli allievi della ventunesima edizione di Amici, rei di soggiornare nella casa messa a loro disposizione senza curarsi minimante della sporcizia e delle faccende domestiche mai messe in pratica. I concorrenti sono stati chiamati a stilare una lista di nomi, indicando chi non si è mai prodigato per gli altri, scegliendo così chi si troverà ad affrontare per punizione una sfida diretta. LDA è in sfida, punzecchiato da Inder, così come i ballerini Mattia e Christian. I due giovani hanno incontrato Raimondo Todaro, a capo della loro scuderia, che si è mostrato a dir poco deluso dal fatto che i compagni abbiano indicato loro due quasi all’unanimità.

Mattia ha provato a giustificarsi, ammettendo di non aver mai aiutato gli altri ma di aver sempre tenuto ordinato e pulito il loro spazio privato. Todaro, tuttavia, non ha voluto sentire ragioni ed è esploso: “Io non credo che venti persone si siano accordate per fare i vostri nomi, quindi escludiamo questa ipotesi. Quando io ti ho mandato la prima lettera Mattia, ti ho scritto che bisogna rispettare gli orari e le persone che lavorano per voi, perché per me la prima cosa è il comportamento […] Il rispetto ve lo dovete guadagnare ed è la cosa più importante. Se ho un ballerino fenomeno ma non rispettoso, non lo chiamo a lavorare. Quando ho saputo di questa situazione io ero deluso, vi manca il rispetto da parte dei vostri compagni. Due ballerini del mio team, quando me l’hanno detto sono rimasto senza parole, deluso, schifato”.

Il maestro di ballo, che avrà il compito insieme al corpo docenti di giudicare le sfide, ha dichiarato che dopo quanto accaduto non farà nulla per difendere Mattia e Christian: “Io, nel dubbio se mantenervi o farvi andare a casa, vi mando via perché non ve lo meritate”. Insomma, per i due ballerini si mette male e dovranno dare il meglio per avere riconfermato il banco di Amici.

