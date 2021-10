Amici 21, Raimondo Todaro: "I miei allievi sono pieni di talento e di buoni sentimenti"

Gossip TV

Raimondo parla della sua nuova esperienza nella scuola di Amici 21.

Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono ufficialmente una coppia. Intervistato dal settimanale Chi, il nuovo professore di Amici 21 ha parlato del ritorno di fiamma con la ballerina professionista e della sua nuova esperienza televisiva nel talent show di Canale 5.

La confessione di Todaro sui ragazzi di Amici

Raimondo Todaro è uno dei professori di ballo della ventunesima edizione di Amici. Parlando del suo arrivo nella famosa scuola di Canale 5, l'ex ballerino professionista di Ballando con le stelle ha confessato: "Mi sono trovato bene dal primo secondo in cui ho messo piede in studio, mi hanno fatto sentire tutti a casa. E quando dico tutti, intendo tutti, dalla signora delle pulizie fino ai professionisti, dai professori, agli autori. E poi ci sono i miei tre ragazzi che adoro, sono pieni di talento e di buoni sentimenti".

Nella scuola di Amici, Raimondo ha ritrovato Francesca. I due sono tornati insieme dopo un periodo di forte crisi. "Alcune cose le abbiamo sempre tenute per noi, sia quando andavano bene, sia quando andavano male, poi non è una bella notizia che ti lasci, dunque, che fai? Lo dici? A posteriori dico che sì, devi accettare che sei un personaggio pubblico, fa parte del gioco e del mestiere, tornando indietro, magari parlerei. Il fatto è che noi c’eravamo lasciati, io stavo in un’altra casa, solo i miei genitori lo sapevano, neanche i miei amici più stretti erano a conoscenza della cosa….".

Nonostante la delicata situazione, però, Todaro ci ha tenuto a sottolineare come la Tocca gli sia rimasta vicino in un periodo molto difficile della sua vita: "Nel 2020 mi hanno operato d’urgenza, doveva essere una semplice appendicite, è stato ben di più: ho passato sette giorni in ospedale e Francesca, anche se non stavamo insieme, mi ha detto: 'Sono io la moglie, sto io con te in ospedale'. E ha lasciato la clinica quando l’ho lasciata io".

