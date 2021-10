Amici 21, Raimondo Todaro e Francesca Tocca: la verità e i retroscena sul ritorno di fiamma

Gossip TV

Raimondo e Francesca svelano i retroscena della loro storia d'amore.

Francesca Tocca e Raimondo Todaro sono ufficialmente tornati insieme. Intervistati dal settimanale Chi, la ballerina professionista e il nuovo professore di ballo di Amici 21 hanno deciso di rompere il silenzio e raccontare tutta la verità sul loro ritorno di fiamma.

La verità di Raimondo Todaro e Francesca Tocca sul loro ritorno di fiamma

"Pensavo che dopo tutto quello che è capitato, che è stato detto e scritto, non torneremo insieme. A un certo punto, però, mi sono sentita tranquilla e ho sentito che la mia volontà era quella di stare vicino a Raimondo" ha esordito così Francesca parlando del ritorno di fiamma con Raimondo. "Io e Francesca per l’amore e per il bene che ci siamo sempre voluti e che ci vogliamo – siamo cresciuti insieme – quando, per una serie di motivi, abbiamo capito che il nostro rapporto si stava deteriorando, ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti che il nostro amore non poteva trasformarsi in qualcosa di brutto. Quindi abbiamo deciso di stare separati, ma non ci siamo lasciati malamente [...] Ci facevamo coraggio" ha confessato il professore di Amici 21.

A proposito della rottura, finita al centro del gossip per diversi mesi anche per il flirt di Francesca con l'ex ballerino di Amici Valentina Dumitru, Raimondo ha dichiarato: "Alcune cose le abbiamo sempre tenute per noi, sia quando andavano bene, sia quando andavano male, poi non è una bella notizia che ti lasci [...] Devi accettare che sei un personaggio pubblico, fa parte del gioco e del mestiere, tornando indietro, magari parlerei. [...] Ci siamo ritrovati su tutti i giornali e su tutti i siti. C’è stato un equivoco. Comunque, questo volta abbiamo fatto la stessa cosa, ci siamo messi insieme e non abbiamo detto nulla perché prima siamo stati sulla bocca di tutti per due anni".

A fargli eco la Tocca, che ci ha tenuto a sottolineare la vicinanza e l'affetto ricevuto da Maria De Filippi in quel periodo delicato: "Maria mi è stata sempre vicino, anche se avevo fatto degli sbagli, ecco, lei, anche da lontano, mi è stata vicino. E non mi ha mai giudicato. Raimondo? È stato intelligente, per niente permaloso, lui aveva le armi per ferirmi e non le ha usate".

