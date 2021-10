Amici 21: Raimondo Todaro e Francesca Tocca di nuovo insieme, l'indiscrezione

Gossip TV

Ritorno di fiamma tra Raimondo e Francesca?

Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono tornati insieme? A lanciare l'indiscrezione è il settimanale Chi che ha parlato di un ritorno di fiamma tra la ballerina professionista e il nuovo professore di ballo della scuola di Amici.

Raimondo Todaro e Francesca Tocca: arriva il ritorno di fiamma tra i due

È finalmente tornato il sereno tra Raimondo e Francesca, i due professionisti della ventunesima edizione di Amici. A rivelarlo è il noto settimanale diretto da Alfonso Signorini: "E’ ufficiale: 'Chi' conferma il ritorno d’amore tra Raimondo Todaro e la ballerina Francesca Tocca. I due si erano lasciati per un tradimento di lei. Todaro e Francesca, che ora lavorano insieme ad Amici, sono tornati sotto lo stesso tetto".

La notizia è arrivata dopo la puntata speciale di Amici, andata in onda in via del tutto eccezionale lunedì 11 ottobre 2021 su Canale 5, dopo uno scambio di battute tra Todaro e Rudy Zerbi. "Io sorridevo, ma non sorridevo perché ridevo della vostra sfida. Ridacchiavo per la faccia di Zerbi. No, perché ho pensato… Francesca ballava e c’era Raimondo al centro che guardava Mattia, e tu che guardavi Francesca, quindi era proprio il colmo!" aveva dichiarato Maria De Filippi dopo il passo a due della Tocca e il ballerino Mattia.

"Maria, non so se è la mia presenza, ma quando io vi vedevo da casa, ad un certo punto c’era sempre il cartello ‘sto volando’. Oggi non l’ha fatto, per rispetto non l’ha fatto" aveva prontamente replicato Raimondo lasciando immaginare quello che oggi Chi ha confermato. Todaro e la Tocca ufficializzeranno il loro ritorno di fiamma?

