Amici 21, Raimondo Todaro contro Alessandra Celentano: "Sta esagerando, ora decido io"

Todaro rifiuta la proposta della maestra Celentano.

Nuovo scontro a distanza tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano ad Amici 21. Il motivo? La coreografia, molto difficile, assegnata dalla maestra di danza classica ai due ballerini Christian e Serena.

Raimondo Todaro critica Alessandra Celentano, lo sfogo ad Amici 21

Nel daytime di ieri di Amici 21, la maestra Celentano ha deciso di assegnare una coreografia a Christian e Serena. Una coreografia quasi impossibile per il ballerino di hip hop, che non ha nascosto le sue difficoltà a Todaro. "Christian non la deve fare. Per me tu non devi farla. La Celentano sta esagerando, mi propone una coreografia dove in 50 secondi ci sono 8 prese" ha dichiarato l'insegnante di latino.

"C’è qualcosa che non torna" ha aggiunto Raimondo visibilmente infastidito dalla scelta di Alessandra "Io non voglio che tu la faccia anche perché ci sono le prese, ci vuole la tecnica. A prescindere dalla sfida io non te l'avrei mai fatta fare. [...] Lei mi viene a rompere le pa**e a me e si guarda gli allievi miei? Guardati i tuoi".

Durante il confronto con Serena e Christian, Todaro ha poi dichiarato di voler rifiutare la proposta della Celentano: "Questa cosa quindi salta! [...] Serena per me tu la puoi fare questa coreografia, ma con Guido non con Christian. In puntata glielo spiego io alla Celentano. Voi siete miei e decido io [...] Penso di essere rispettoso nei confronti degli altri ragazzi, ma qua il confine tra essere buoni, rispettosi e fessi è molto vicino".

