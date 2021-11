Amici 21, Raimondo Todaro ancora contro Alessandra Celentano: "Serena non si tocca!"

Gossip TV

La maestra Celentano assegna un nuovo compito a Serena scatenando la reazione di Todaro.

Continua lo scontro a distanza ad Amici tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano. Dopo averla duramente criticata in puntata, la maestra di danza classica ha deciso di assegnare un nuovo compito alla ballerina Serena Carella scatenando la reazione furiosa del nuovo professore di ballo.

Raimondo Todaro rifiuta la prova proposta a Serena da Alessandra Celentano

Nel daytime di ieri di Amici 21, Serena ha ricevuto la famosa busta rossa da parte della maestra Celentano: "Sin dal primo giorno ho detto che il banco di Serena è un banco regalato. […] Spero che questa sfida renda evidenti le carenze fisiche di Serena". Come se non bastasse, la severa insegnante di danza classica ha deciso di assegnare alla ballerina un altro compito: preparare il vecchio passo a due con Christian.

Il gesto di Alessandra ha fatto letteralmente infuriare Raimondo, che ha deciso di confrontarsi con Serena e Christian. "Tu la coreografia della Cele non la fai! Lei ti ha messo in sfida perché ti vuole fuori dalla scuola. Pensa che sei grossa e allora perchè deve darti compiti? Non ha senso! Dov’è il nesso logico di dare compiti ad una ragazza che ti fa ca**re? Non esiste! Serena non si tocca" ha dichiarato l'insegnante di latino.

Todaro ha quindi chiarito la sua posizione: Serena non affronterà la prova proposta dalla maestra Celentano. "Lei non deve pensare a Serena! Io questa settimana ho messo in sfida Guido, vediamo come se la cava e vediamo se mi fa cambiare idea. Punto" ha concluso il compagno di Francesca Tocca.

