Amici 21: "Partenza anticipata del programma", le novità della nuova edizione

Gossip TV

Arrivano le prime indiscrezioni sulla nuova edizione di Amici.

Cambio di programmazione per la nuova edizione di Amici. Stando alle ultime indiscrezioni, riportate da Davide Maggio, il popolare talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi dovrebbe partire in anticipo rispetto agli altri programmi televisivi, ovvero tra la seconda e la terza settimana di settembre.

Amici anticipa la partenza su Canale 5: ecco quando andrà in onda

La nuova stagione televisiva è stata definita qualche settimana fa con la presentazione dei Palinsesti Mediaset. Tuttavia, nelle ultime ore, sono arrivate delle novità riguardanti la programmazione di Amici. Come riportato da Davide Maggio, la nuova edizione del talent show di Maria De Filippi vedrà il suo inizio a settembre, anticipando così la sua partenza.

Non solo. È stata rivelata anche la durata del daytime della nuova edizione di Amici, che dovrebbe avere la durata di circa 30 minuti. "Nemmeno 10 giorni fa vi abbiamo annunciato la partenza anticipata di Amici 21. Oggi, siamo in grado di aggiungere un ulteriore tassello: il talent show di Maria De Filippi prenderà il via tra la seconda e la terza settimana di settembre, con un anticipo di circa due mesi sulla tradizionale tabella di marcia. Varia, conseguentemente, il palinsesto di Canale 5: possiamo anche annunciarvi, infatti, che il daytime della nuova edizione di Amici durerà circa 30 minuti" si legge sul sito.

Leggi anche La confessione di Aka7even e Rosa Di Grazia

Amici andrebbe a definire la programmazione autunnale di Mediaset, che vedrà anche il ritorno del Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini . Il giovedì, invece, partirà il nuovo programma di Ilary Blasi Star in the Star. Ritroveremo poi Tu si que vales, Scherzi a parte e All Together Now.

Scopri le ultime news su Amici.