Amici 21 oggi non va in onda, ecco perché

Salta la messa in onda della nuova puntata di Amici 21.

Oggi, lunedì 1 novembre 2021, la nuova puntata di Amici non andrà in onda. Il motivo? Mediaset ha deciso di mettere in pratica un cambio di programmazione per gli Ognissanti.

Amici oggi non andrà in onda su Canale 5

Stop alla messa in onda di oggi di Amici 21. Salta il consueto appuntamento con il talent show di Maria De Filippi che, solitamente, tiene compagnia ai telespettatori di Canale 5 alle 16:00 circa dal lunedì al venerdì. Al posto di Amici andrà in onda la soap opera spagnola Una Vita.

Il palinsesto Mediaset cambierà a causa delle festività. L’appuntamento con i protagonisti della ventunesima edizione di Amici tornerà in onda a partire da martedì 2 novembre 2021 su Canale 5. Stessa sorte per Uomini e Donne.

Ricordiamo che ieri è andata in onda una nuova puntata di Amici 21 in cui non sono mancati i colpi di scena. Nella scuola è entrata una nuova cantante di nome Sissi. Ma la ragazza non è un volto nuovo della televisione: Sissy ha infatti partecipato ai provini di X Factor, dove aveva incantato tutti con la sua splendida voce.

