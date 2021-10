Amici 21, Mirko Masia vince due borse di studio dopo l’eliminazione

Gossip TV

Mirko Masia al settimo cielo. In arrivo ben due borse di studio offerte da Francesca Bernabini.

Arrivano ben due buone notizie per Mirko Masia, il ballerino eliminato dalla ventunesima edizione di Amici tra mille polemiche. Francesca Bernabini ha mantenuto la parola, e Mirko potrà studiare grazie a due prestigiose borse di studio.

Amici 21, Mirko Masia al settimo cielo!

Si aprono nuove possibilità per Mirko Masia, eliminato dalla ventunesima edizione di Amici tra un mare di polemiche e il sincero dispiacere di Alessandra Celentano. Mentre la maestra di danza è in guerra con Raimondo Todaro, Mirko riceve una bellissima notizia che potrebbe farlo crescere come ballerino. Francesca Bernabini, giudice durante la sfida sostenuta dal giovane talento, è rimasta colpita dalla passione che Mirko mette nella danza e gli ha promesso di aiutarlo nel perseguire questa carriera.

Poche ore fa, sul sto di Witty, è stato pubblicato un video di Mirko che annuncia di aver ricevuto ben due borse di studio da Mandala Dance Company e La Maison - Accademia di Danza. La Bernabini ha voluto mantenere la parola data e ha spiegato cosa l’ha spinta a puntare su Mirko. “Ho visto dentro di te passione, voglia di andare avanti, di sfondare. Non devo credere io in te, ma devi credere tu in te stesso. Ti ho trovato due borse di studio, due opportunità che ho scelto tenendo conto di dove abiti. Puoi rimanere a casa, facendo il pendolare. Però te le devi conquistare”, ha dichiarato Francesca. Dopo questa splendida notizia, Mirko non può che sentirsi al settimo cielo, pronto a dimostrare di voler veramente diventare un ballerino provetto.

Scopri le ultime news su Amici.