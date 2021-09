Amici 21, Mirko Masia in lacrime per le parole di Alessandra Celentano: "Sei peggio di quello che pensavo"

Gossip TV

Ad Amici arriva il primo confronto tra Mirko e la maestra Celentano.

Mirko Masia è un allievo ufficiale della ventunesima edizione di Amici. A dargli inaspettatamente il banco è stata la maestra Alessandra Celentano che, nelle ultime ore, ha deciso di incontrare il ballerino per chiarire subito la sua posizione.

Il confronto ad Amici tra Alessandra Celentano e Mirko

Nel daytime di Amici 21, andato in onda ieri, abbiamo assistito al primo confronto tra Mirko e la Celentano. Prima di incontrare il ballerino, però, la maestra ha voluto mandare una lettera in Casetta, in cui non sono mancate alcune frecciatine a Raimondo Todaro: "Ho deciso di darti un'opportunita di vita diversa per un mese nella totale consapevolezza che tu non hai i requisiti necessari per essere un vero ballerino. La differenza tra me e il maestro Todaro è che io non camuffo la verità".

E ancora: "Se dovessi paragonare un vero ballerino ad un animale penserei al cigno, regale e perfetto nei movimenti. Se dovessi paragonare te ad un animale, sempre parlando di danza, l'animale che mi viene in mente è un ragno [...] La vera danza è solo quella fatta bene, indipendentemente dai generi". Parole molto forti che hanno fatto crollare Mirko. "Che mi ha preso a fare? Come faccio? Mi sento uno scarto" ha detto il ballerino in lacrime.

Mirko ha poi avuto la possibilità di incontrare la maestra Celentano che, senza mezzi termini, gli ha detto: "Sei peggio di quello che pensavo! Ti darò delle lezioni supplementari da fare di tutti gli stili in modo che tu abbia almeno un minimo di basi, in modo che cominci a imparare i nomi dei passi e capire di che cosa stiamo parlando [...] Tu non sai fare niente. Devi partire dalle basi".

