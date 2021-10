Amici 21, Mattias Nigiotti dopo l'eliminazione: "Non ho rimpianti. Guido non ha colpe, merita di stare dentro"

Gossip TV

Le prime dichiarazioni sui social del ballerino Mattias.

L'eliminazione di Mattias Nigiotti ha spiazzato tutti. A pochi giorni dall'ultima puntata di Amici, il ballerino e allievo di Veronica Peparini ha deciso di rompere il silenzio sui social e ringraziare tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto.

Mattias rompe il silenzio sui social dopo l'eliminazione da Amici

Nel corso dell'ultima puntata di Amici, Matt si è sfidato con Guido Domenico ed è stato costretto a lasciare definitivamente il programma. A distanza di alcuni giorni dalla sua eliminazione, il ballerino è tornato sui social per fare un bilancio della sua esperienza nella scuola: "Eccomi qua, ho tante emozioni e tante cose da dire, parto con il ringraziare Amici, Maria De Filippi, la produzione e soprattutto Veronica Peparini, ti ringrazio per la bellissima opportunità di danza e di vita, per i pezzi bellissimi che mi sono stati assegnati e per tutte le emozioni provate, anche se avevo molte altre cose da mostrare, volevo ringraziare Andreas Muller e Simone Nolasco, due ballerini fantastici che mi hanno seguito in questo percorso e che mi hanno insegnato molto anche a livello umano".

E ancora: "Ringrazio tutti i miei super compagni che ormai reputo una famiglia e che continuerò a sostenerli e supportarli, DAL PRIMO ALL’ULTIMO, ringrazio i professori Alessandra Celentano e Raimondo Todaro, che se pur per poco mi hanno dato degli stimoli per migliorarmi, ringrazio tutti i professionisti, poi ci siete voi una parte fondamentale per un ballerino/cantante/artista in generale, il PUBBLICO, non vi ringrazierò mai abbastanza per tutti i bellissimi commenti, per le critiche costruttive e per il sostegno, davvero grazie grazie grazie, piano piano risponderò a tutti, siete tantissimi. Un esperienza bellissima con persone altrettanto belle".

L'ex allievo di Amici ha colto l'occasione anche per difendere Guido Domenico dalla critiche arrivate dopo la sfida: "Volevo scrivere due parole anche per Guido Domenico [...] Sono super contento di come è andata, nessun rimpianto, so di aver dato il massimo. Ma adesso al posto mio c'è un altro validissimo e fortissimo artista che merita di stare dentro, so che è brutto entrare con una sfida, ma lui non ha colpe. Voglio dargli tutto il mio sostegno".

