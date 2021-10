Amici 21, Mattia Zenzola criticato da un ex ballerino professionista: "Ha già stufato, è sempre uguale"

Gossip TV

Fabrizio Prolli commenta l'ultima puntata di Amici 21.

Mattia Zenzola è uno dei protagonisti più amati e apprezzati della ventunesima edizione di Amici. A commentare il percorso nella scuola dell'allievo di Raimondo Todaro ci ha pensato il coreografo e ballerino professionista Fabrizio Prolli.

Le parole di Fabrizio Prolli su Mattia Zenzola e Mattias Nigiotti

Mancano pochi giorni alla nuova puntata di Amici 21. Nell'attesa, il professionista Fabrizio Prolli ha deciso di rispondere ad alcune curiosità dei suoi fan rivelando così il suo pensiero sul ballerini del talent show di Maria De Filippi. Tra tutti, il coreografo ha confessato di non apprezzare il latinista Mattia: "Dopo un mese é sempre uguale, non riesco a credere che non ci fossero latinisti piú bravi. Fa sbavare le ragazzine per il bel faccino, a me personalmente ha giá stufato".

Prolli ha poi continuato elogiando Dario, l'allievo di Veronica Peparini: "Dario é talmente bravo che del fisico non si dovrebbe proprio parlare. Gli consiglierei di pomparsi di meno in palestra per evitare di appesantire il movimento".

A proposito dell'eliminazione di Mattias Nigiotti, Fabrizio ha confessato: "E’ uscito un ragazzo brillante e molto versatile. Guido é bravo, ma meno veicolatore di emozioni [...] Sembrava una bella ripicca a Veronica a discapito di Matt. Ripicca inutile, Veronica aveva mandato via un ragazzo senza talento".

