Amici 21, Mattia Zenzola confessa la sua cotta per Giulia Stabile!

Mattia Zenzola ha ammesso di avere una cotta per Giulia Stabile, vincitrice di Amici e ballerina professionista.

Nella scuola della ventunesima edizione di Amici iniziano a formarsi le prime coppie, ma c’è un allievo che sembra avere una cotta proibita. Mattia Zenzola, durante un gioco organizzato dalla produzione, ha ammesso i suoi sentimenti per Giulia Stabile, ballerina professionista fidanzatissima con Sangiovanni.

Amici 21, l’amore proibito di Mattia Zenzola

Come ogni anno, nella scuola di Amici, i giovani talenti di danza e ballo stringono rapporti speciali tra loro, facendo anche nascere flirt e relazioni. I fan del talent show di Maria De Filippi apprezzano molto le love story tra gli allievi, anche quando non sono ricambiate. Mentre LDA si è dichiarato alla ballerina Serena, le Anticipazioni sulla nuova puntata ci informano che un ballerino ha ammesso la sua cotta segreta e proibita.

Novella 2000 ha lanciato alcuni spoiler sul prossimo appuntamento con il programma di Canale5, rivelando che Mattia Zenzola ha confessato di essere interessato a Giulia Stabile. Lei, vincitrice della ventesima edizione di Amici e attualmente nel corpo di ballo dei ballerini professionisti, è fidanzatassima con Sangiovanni ma questo non sembra fermare il ballerino di latino-americano.

“Nella puntata registrata oggi pomeriggio Maria De Filippi ha dato dei bigliettini ai ragazzi in cui ognuno doveva scrivere una confessione in perfetto anonimato. Dopo questi bigliettini sono stati letti tutti ed è venuto fuori che un ballerino ha una cotta per Giulia. Di chi stiamo parlando? Di Mattia, allievo di latino-americano di Raimondo Todaro. In realtà i più attenti tra il pubblico se ne erano già resi conto dalle prime puntate. […] Inoltre, ultimamente, il ballerino commenta spesso i post sul profilo Instagram di Giulia”, questa la clamorosa anticipazione su Mattia e Stabile. Chissà cosa ne penserà Sangiovanni…

