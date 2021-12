Amici 21, Mattia Zenzola a rischio eliminazione: "Tutti i provvedimenti non sono serviti a niente"

Gossip TV

Raimondo Todaro deluso da Mattia, il duro confronto ad Amici.

Mattia Zenzola rischia seriamente l'eliminazione da Amici. Il ballerino di latino, che continua ad assumere comportamenti poco consoni alle regole della scuola, è stato nuovamente convocato da Raimondo Todaro, che lo ha duramente rimproverato.

Raimondo Todaro contro Mattia, il ballerino di Amici a rischio

Nel daytime di ieri di Amici 21, Raimondo ha chiesto alla produzione di poter confrontarsi ancora con Mattia. Dopo i rimproveri dei professori, tutti gli allievi della scuola sono tornati in casetta e hanno iniziato a pulire e sistemare le loro cose. Tutti, tranne il ballerino di latino che si è messo a oziare e passeggiare.

"Tu ti rendi conto della gravità delle cose che dici? Poche persone mi fanno arrabbiare come te, e io sono molto paziente. Io con te le ho provate tutte" ha dichiarato furioso Todaro. "Non è una giustificazione, dico come sono andate le cose. Siamo tornati e abbiamo pulito la camera, poi siamo andati a parlare io e Christian" ha replicato Zenzola cercando di giustificarsi.

Le parole di Mattia, però, hanno fatto innervosire ancora di più Raimondo, che ha sbottato: "Io ti voglio dire che tutti i provvedimenti che ho preso nei tuoi confronti non sono serviti a niente. Questo mi dispiace. Se non riesco a farti crescere, io la prendo come una sconfitta per me, è una sconfitta personale. Con te le ho provate tutte, non so più cosa provare. Capisci o no che ti stai autoeliminando?".

