Amici 21, Luigi Strangis si racconta e rivela la sua malattia a Rudy Zerbi

Gossip TV

La confessione del cantante Luigi ad Amici: "Ho il diabete. Lo stress influisce su tutto".

Oggi, lunedì 11 ottobre, su Canale 5 andrà in onda in via del tutto eccezionale una nuova puntata di Amici. Intanto, nella scuola, il cantante Luigi Strangis si è lasciato andare a una confessione molto privata insieme al suo coach Rudy Zerbi.

Luigi Strangis rivela la sua malattia ad Amici 21

Rudy ha deciso di confrontarsi con Luigi per discutere del provvedimento disciplinare che lo ha coinvolto in prima persona. Il cantante, infatti, è tra i quattro allievi che oggi affronteranno la sfida in studio. Dopo aver ascoltato il suo insegnante, l'allievo di Amici 21 è scoppiato a piangere e si è lasciato andare a una confessione inedita circa le sue condizioni di salute.

Luigi, con la voce rotta dal pianto, ha rivelato a Zerbi di avere una malattia: "Per il problema che ho evito lo stress e prendo in questo modo le cose. Ho il diabete. Lo stress influisce sulla glicemia e su tutto. Quindi cerco sempre di lasciare andare". Una confessione che ha letteralmente spiazzato il professore della scuola di Amici.

Leggi anche Le anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata di Amici 21

"Visto che sei una persona che ha una sensibilità e un valore artistico cerca di non giocarti questa occasione" ha dichiarato Rudy a Luigi cercando di spronarlo a dare il meglio di sè. "So che devo dare di più e non ho dato il massimo. Non me ne voglio andare" ha prontamente replicato il giovane cantante.

Scopri le ultime news su Amici.