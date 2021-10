Amici 21, Luigi Strangis rifila un clamoroso due di picche a Carola Puddu

Gossip TV

Carola si apre con Luigi, parlando dei propri sentimenti, ma il cantante le rifila un sonoro due di picche.

Maria De Filippi si è accorta di una simpatia particolare tra due allievi della ventunesima edizione di Amici, costringendo i diretti interessati a parlare della loro situazione. Carola Puddu, dopo giorni di confusione, ha parlato a cuore aperto con Luigi Strangis che, a sorpresa, le ha rifilato un clamoroso due di picche.

Amici 21, non c’è futuro per Carola e Luigi

I fan della ventunesima edizione di Amici seguono con attenzione le dinamiche tra gli allievi del talent show di Maria De Filippi, scoprendo immediatamente un’affinità particolare tra Carola Puddu e Luigi Strangis. La ballerina e il rocker non potrebbero essere più diversi, ma proprio per questo gli spettatori hanno iniziato a sognare questa storia d’amore, tanto che la stessa De Filippi si è vista costretta a segnalare ai due il gossip sul loro conto. Carola si è immediatamente irrigidita, e ha preso tempo per pensare mentre Luigi è apparso più distaccato e rilassato. Dopo giorni di rompicapi, la ballerina ha chiesto al cantante di parlare e ha rivelato di provare un certo interesse per lui.

“Sei una persona molto positiva, mi trasmetti molta serenità, calma e come canti… Sei una persona genuina davvero, per me sei intrigante, ma per me non significa essere attraente. Prima devo conoscere questa persona e devo sapere tutto, poi puoi essere attraente. Terza cosa, io non sono in grado di pensare ad altro che alla danza, tutto passa in secondo piano, anche se non significa che non voglio avere amicizie o relazioni solo perché sono una ballerina”, ha ammesso Carola, dichiarando di voler provare a conciliare la vita da giovane ragazza a quella di promettente ballerina. A sorpresa, tuttavia, Luigi si è tirato indietro e ha specificato di non provare nulla per Carola, tranne che una bella amicizia.

“Io, al contrario di te, mi può intrigare una persona e se mi intriga, sento che può nascere qualcosa. Io questa sensazione non l’ho avuta, è una cosa che non sento, quando mi piace una ragazza a me non serve conoscerla, preferisco più agire, non ho mai paura, la mia unica paura è far stare male le persone”, ha confessato il cantante. Carola ha cercato di rimediare, spiegando di non provare a sua volta nulla per Luigi, ma il danno ormai è fatto. Nonostante il due di picche che ha deluso i fan di Amici, i due allievi promettono di rimanere in buoni rapporti.

