Amici 21: Luigi Strangis geloso di Carola Puddu, ecco cosa è successo nella scuola

Gossip TV

Prime gelosie nella scuola di Amici tra Luigi e Carola.

L'amicizia speciale nata ad Amici tra Carola Puddu e Luigi Stargis continua ad appasionare il pubblico di Canale 5. Nelle ultime ore, però, la ballerina di danza classica ha mostrato un certo interesse per il neo entrato Simone provocando la reazione dell'allievo di Rudy Zerbi.

Carola Puddu provoca Luigi Strangis ad Amici 21

Nel daytime di ieri di Amici 21, abbiamo visto l'ingresso in casetta di Simone. Il motivo? Se Giacomo non dovesse migliorare, Rudy Zerbi lo sostituirà proprio con lui: "Non sono soddisfatto della sua condotta e del suo impegno". A mostrare un interesse per il nuovo allievo è stata proprio la ballerina Carola.

Parlando in camera con Luigi, Carola ha ammesso di essere rimasta colpita da Simone. "Bellino Simone, bellino" ha dichiarato l'allieva di Alessandra Celentano provocando il cantante. "Vedi se ti intriga" ha prontamente risposto Luigi, che anche se ha cercato di non farlo vedere si è ingelosito.

Leggi anche Rudy Zerbi critica gli allievi della scuola di Amici 21

"Lo so già che non mi intriga perché io ho gli schemi anche per quello, lo sai" ha rivelato la Puddu provocando la reazione di Strangis "Però mi ricordo che mi hai detto che non ero nei tuoi schemi". "Ma infatti continui a non esserlo Luigino. Io cosa sto cercando di fare qua dentro? Lasciare da parte gli schemi. Con te c'è ancora tanto lavoro. Con Simone non ho bisogno di fare lo schema perché ce l'ho già in testa [...] Vorrei conoscerlo meglio".

Scopri le ultime news su Amici.