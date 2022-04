Gossip TV

L'ex professore di Amici, nei giorni scorsi, ha scatenato una bufera con alcune dichiarazioni al veleno contro il programma e sul suo addio. Ma la verità sembrerebbe un'altra.

Nei giorni scorsi, l'ex vocal coach di Amici, Luca Jurman, si è scagliato duramente contro il talent di Maria De Filippi, criticando i professori e mettendo in dubbio il talento degli allevi. Jurman ha anche voluto precisare di essere stato lui a dire addio ad Amici e non il contrario.

Amici 21, Luca Jurman ha criticato il programma ma ha chiesto di tornare: la verità venuta a galla

Il portale di Tvblog ha però svelato le richieste dell'ex professore di tornare a lavorare nella scuola di Maria De Filippi. Non semplici indiscrezioni perché Jurman ha confermato tutto e, proprio al sito in questione, ha voluto fare alcune precisazioni. Secondo l'ex coach, è stato il pubblico a chiedergli insistentemente di tornare e ha ammesso che lo farebbe volentieri con le "qualifiche e modalità giuste":

“La gente mi chiede di tornare ad Amici ancora oggi… è vero, qualche volta ho tentato di parlarne con la produzione. La mia uscita dal programma è stata poco felice, me ne sono andato via nel bel mezzo di un serale. E questo ovviamente non ha fatto piacere alla produzione. Se dovessi tornare a lavorare con le qualifiche giuste e le modalità giuste… io non ho nessun problema, ma non credo sia interesse loro”.

Jurman ha voluto precisare che non intendeva criticare il programma in sé, ma suggerire figure, come quelle dei professori con il gravoso compito di giudicare le varie performance, all'altezza del compito richiesto e che abbiano esperienza in merito:

“Quello che critico, non da adesso, ma da sempre, è che non si possono mettere dei non esperti nel ruolo di esperti, così si crea confusione anche nei ragazzi; non si possono dire cose contrarie all’etica artistica e musicale. Io parlo di chi fa il professore di canto, anche se non lo è. E di chi avvalla queste scelte”

Amici: L'attacco di Luca Jurman nei confronti del talent

L'ex coach ha criticato duramente la scelta delle barre da parte degli allievi e gli elogi talvolta gratuiti dei professori che alimentano solo illusioni . Ecco il post pubblicato da Jurman sul suo profilo Facebook:

POSSO DIRLO?? CONTINUARE A METTERE LE “BARRE” SU BRANI E OPERE CHE HANNO FATTO STORIA E VENDUTO MILIONI DI DISCHI IN TUTTO IL MONDO, SFRUTTANDO E SPESSO DETURPANDO IL SIGNIFICATO DEL TESTO E DEL SENSO COMUNICATIVO DELL’ORIGINALE…., HA ROTTO! MA SCRIVETE SU MUSICHE ORIGINALI, VOSTRE (se siete in grado) COSÌ EVITATE ANCHE CONFRONTI IMBARAZZANTI! Trovo altresì imbarazzante è abominevole che degli “pseudo titolati” avvallino uno scempio del genere, spesso addirittura definendo “geni” dei ragazzi che alla fine si illudono di esserlo! Siamo caduti talmente in basso che in Italia la tv invece di fare educazione e divulgazione della vera arte….sta creando la sua estinzione! So benissimo che con questo post attirerò critiche ed insulti, ma esiste un termine che racchiude il senso di ciò che ho scritto, un termine che purtroppo ormai è senza valore in questo paese, ETICA! Mi meraviglia che i veri Artisti, Autori, Compositori, Musicisti, Produttori Artistici, Arrangiatori, Cantanti, e grandi interpreti….non facciano e non dicano nulla per tutto ciò che accade in questo ambiente così decaduto e venduto alla paura del “non lavorare più se parlo”!…..e peggio del peggio, è che ci sarà qualcuno che pur di prendere due soldi o dalla discografia o dalla Siae, venderà anche se stesso e le proprie opere per dire che gli va bene che si usi un suo brano con queste finalità, anzi lo troverà “interessante”.

