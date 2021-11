Amici 21, Lorella Cuccarini contro Anna Pettinelli: "Sembri un cecchino impazzito, devi uscire fuori dal personaggio"

Gossip TV

Duro scontro ad Amici tra le due professoresse di canto.

Tensione in studio durante l'ultima puntata di Amici, il talent show di Canale 5 giunto alla sua ventunesima edizione. Lorella Cuccarini ha letteralmente sbottato e attaccato la sua collega Anna Pettinelli, rea di essere incoerente e di essersi immedesimata un pò troppo nel personaggio.

Duro botta e risposta ad Amici tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli

Duro scontro ad Amici 21 tra Lorella e Anna. Tutto è partito dalla sfida di Ale voluta proprio dalla Pettinelli. Ancor prima di scoprire l’esito della gara, però, la Cuccarini non ha perso occasione per dire la sua e criticare il comportamento assunto dalla sua collega nei confronti di alcuni allievi come Ale, LDA e Tommaso: "Mi sembra un po’ un cecchino impazzito".

"Per due settimane hai preso di mira Tommaso e LDA e ora decidi di andare a mettere in sfida Ale. È veramente assurdo. Tu dovresti seguire il percorso artistico e di crescita che fanno i ragazzi [...] Smettiamola con questo buonismo della Cuccarini. Io non sono buona, ma cerco di fare un percorso che sia costruttivo per questi ragazzi" ha spiegato la Cuccarini visibilmente alterata. "Tu non hai mai detto niente su nessuno, sono tutti bravissimi. Parli solo quando hai da dire su di me ma questo lo abbiamo capito" ha replicato la Pettinelli.

"Il problema nasce alla base, e cioè che il cecchino Pettinelli ha sbagliato la scelta dei banchi e ora ne ha solo uno" ha dichiarato Rudy Zerbi criticando duramente le scelte di Anna. "Se hai solo un banco fatti delle domande [...] Non sei coerente, devi uscire un pò fuori dal personaggio" ha aggiunto Lorella provocando la reazione della sua collega "Io ho un banco solo perché solo selettiva. Vediamo poi chi ci arriva al Serale [...] Io non ho nessun personaggio da difendere. Ho le mie idee e le porto avanti".

