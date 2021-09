Amici 21, lo sfogo di LDA: "Sembra tutto bello dall’esterno, invece non è così"

Gossip TV

La confessione del figlio di Gigi D'Alessio.

Domenica 19 settembre 2021 è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di Amici. Tra gli allievi che sono riusciti a conquistarsi il banco anche LDA, il figlio di Gigi D'Alessio, che nelle ultime ore si è lasciato andare a un duro sfogo nella scuola.

Le lacrime di LDA ad Amici

LDA è stato uno dei primi allievi ad andare in aula. Il cantante, fortemente criticato da Anna Pettinelli durante la prima puntata di Amici, si è mostrato sensibile e determinato. Parlando con il suo coach Rudy Zerbi, Luca D’Alessio ha ammesso: "Sembra tutto bello dall’esterno, invece non è così. Tutti pensano che sei figlio di un cantante e magari sei vestito bene".

"Pensano solo alle cose materiali. Ma dentro delle volte hai dei vuoti" ha confessato LDA in lacrime parlando della grande pressione vissuta fin ora in quanto figlio di Gigi D'Alessio "Sembra brutto se lo dico, forse sto puntando troppo in alto. Voglio fare diventare mio papà quello che vanno vicino a lui e dicono ah lui è il padre di".

A proposito delle critiche ricevute dalla Pettinelli, LDA ha dichiarato: "Mi è dispiaciuto". A ogni modo, il giovane cantante si è detto pronto a mettersi in gioco e a far conoscere finalmente la sua musica.

