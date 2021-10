Amici 21, le anticipazioni di domenica 31 ottobre: gli esiti delle sfide e le eliminazioni

Gossip TV

La registrazione del settimo speciale pomeridiano del talent di Maria De Filippi

Sono terminate le registrazioni del settimo speciale di Amici 21, che andrà in onda domenica 31 ottobre prossimo. Ecco le anticipazioni diffuse dal portale Quellochetuttivoglionosapere.

Amici, le anticipazioni di domenica 31 ottobre: gli esiti delle sfide

Ospiti: il cantante Michele Bravi, seguito dall'attore Giuseppe Zeno e il cantante Nek, giudice della gara tra i cantanti sulle cover d’amore.

Christian, Tommaso e Guido hanno superato le sfide e restano nella scuola.

Inizia la puntata con il brano di LDA richiesto da Rudy Zerbi, ossia quello di cantare una canzone del padre Gigi D'Alessio. LDA ha scelto "L'amore che non c'è." Ne nasce una discussione con la Pettinelli che sostiene che il compito assegnato da Zerbi fosse sbagliato.

Alex canta le tre canzoni che gli sono state assegnate da Lorella Cuccarini. Zerbi prima di vedere la prova, registra un video ironico con le espressioni di Alex mentre esegue i brani. La Cuccarini decide quindi di far aiutare Alex da Spillo, così da imparare e esprimersi sul palco. Alex svolge il compito molto bene, cosa che gli è riconosciuta sia da Lorella che da Zerbi.

Mattia in sfida perché è risultato ultimo sia nella classifica di Emanuel Lo, che in quella di Anbeta. Raimondo dice che non vuole eliminarlo o sostituirlo, e poiché non può essere lui a mandarlo in sfida chiede alle altre due maestre se lo vorrebbero mettere in sfida, per spronarlo ad affrontare al meglio gli imprevisti. Le professoresse accettano. Mattia si sfida con Eleonora una ballerina latina. A giudicare Nancy Berti. Mattia balla un passo a due con Francesca, Eleonora con Umberto. Poi improvvisano su 3 brani. Vince Mattia.

Christian è in sfida per volere di Veronica contro un ballerino di danza moderna. La Peparani non è soddisfatta del rendimento dell'allievo. dice che Christian non è né carne né pesce. A giudicare Garrison e vince Christian.

Sfida di Tommaso contro Thomas. Entrambi portano un inedito. Tommaso canta il nuovo inedito. Giudica una rappresentate della Warner. Vince Tommaso.

Inizia la gara canto tra i cantanti giudicata da Nek. Devono scegliere tra 22 cover d’amore e poi scrivere un loro pensiero sull’amore che Maria leggerà in puntata. Inizia LDA, per lui in collegamento il fratello Claudio. LDA canta "Sempre e per sempre". Poi è il turno di Alex (canzone in italiano). Tommaso canta una canzone inglese, per lui in collegamento la fidanzata. Nicole canta "One love". Rea canta al piano "Baby can I hold you". Alex canta "Questa nostra stupida canzone d’amore". Albe canta una canzone di Salmo e quando torna al banco da un bacino volante a Serena. Simone canta una canzone in inglese. Classifica: prima Rea ed ultima Alessandra. La classifica è stata la seguente: Rea, Luigi, Alex, Albe, Tommaso, LDA, Simone, Nicol, Alessandra. Quindi la ragazza andrà in sfida.

Nella scuola, fa il suo ingresso Sissi e tutti e tre i professori la vorrebbero nel loro team. Canta una canzone di Amy Winehouse e un suo inedito.

Balla Serena una coreografia dimostrata da Elena in stile modern. Raimondo dice che le piace e la riconferma. Prova Tim: Dario è il più votato. Balla una coreografia con Giulia separati dal plexiglass. Ballano la coreografia che Sadeck ha fatto per Dario in quanto era primo nella prova di Emanuel Lo dell’improvvisazione.

Sfida di Guido. Giudica Garrison. Ballano il pezzo della Celentano e il modern della Peparini. Vince Guido. Carola non ha ballato.

Mattia primo nella classifica di bellezza decisa da una parte del pubblico in puntata Alex secondo e terzo LDA.

Il settimo speciale pomeridiano di Amici, ci aspetta domenica 31 ottobre prossimo alle 14 su Canale 5.

