Amici 21: LDA si dichiara alla ballerina Serena, la reazione di Albe (VIDEO)

LDA spiazza Alberto nella scuola di Amici 21, ecco cosa è successo.

Colpo di scena nella scuola di Amici. Nel daytime di ieri del talent show di Maria De Filippi, LDA si è dichiarato a Serena. Un gesto che ha spiazzato tutti, in particolar modo Albe, l'attuale fidanzato della ballerina di Raimondo Todaro.

LDA e Serena si prendono gioco di Albe

Durante il daytime di ieri di Amici, LDA e Serena hanno deciso di organizzare uno scherzo ad Albe. Complice la produzione del talent show di Canale 5, Luca D'Alessio è stato ripreso mentre dichiarava il suo interesse alla ballerina: "C’è una sintonia tra noi, non puoi nasconderlo che mi guardi e provi attrazione".

Il filmato in questione è stato poi mostrato ad Albe, che è rimasto senza parole. Il cantante e allievo di Anna Pettinelli si è detto dispiaciuto di non aver mai capito l'interesse di LDA: "Non lo sapevo, ve lo giuro. No, poverino, non lo sapevo proprio...Mi dispiace". "Ma non è un problema tuo" ha dichiarato Alex cercando di rassicurarlo.

Tutti i ragazzi sono stati radunati nuovamente in gradinata dalla produzione di Amici, che ha deciso di rivelare lo scherzo ad Albe. Il giovane cantante ha tirato un sospiro di sollievo mentre LDA ha iniziato a ridere insieme a Serena.

