Amici 21, LDA sbotta dopo la lettera di Anna Pettinelli: "Così mi rovina"

LDA finisce nuovamente nel mirino di Anna Pettinelli.

LDA è finito ancora una volta nel mirino di Anna Pettinelli. Dopo averlo duramente criticato durante l'ultima puntata di Amici 21, l'insegnante del talent show ha deciso di mandare in sfida l'allievo di Rudy Zerbi.

LDA in sfida per volere di Anna Pettinelli

Nel daytime di ieri di Amici 21, LDA ha ricevuto la famosa busta rossa da parte di Anna Pettinelli. La nota speaker radiofonica ha deciso di mettere in sfida Luca D'Alessio contro Ema: "Questa settimana ho deciso di graziare Tommaso. Ho deciso di mettere in sfida chi finora ha dimostrato grandi limiti ovvero LDA. Sempre impreciso, neomelodico con spruzzatine di moderno, banalotto nei testi e con scarsa personalità nel comporre e cantare".

"Non mi rispecchio in quello che dice ma non voglio essere presuntuoso [...] La frecciatina neomelodico se la poteva risparmiare considerando che già per me non è facile. Se continua a punzecchiarmi dopo un po’ dà fastidio" ha dichiarato LDA commentando la lettera della Pettinelli.

Parlando poi in sala relax con Tommaso, LDA è tornato all'attacco contro Anna: "È impossibile farla ricredere, per me è come parlare con un muro. Preferisco che mi dice che non gli piaccio e basta. Ripete sempre il fatto che sono il figlio di...io sto cercando di farlo dimenticare e lei lo ricorda sempre, così mi rovina".

