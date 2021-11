Amici 21, LDA replica alle critiche di Loredana Bertè: "Ho tanti dubbi, mi ha distrutto"

Gossip TV

LDA si sfoga con Rudy Zerbi dopo le critiche ricevute in puntata da Loredana Bertè.

LDA in crisi dopo l'ultima puntata di Amici. Dopo essere stato criticato da Loredana Bertè, che ha giudicato la gara di inediti tra i cantanti della scuola, il figlio di Gigi D'Alessio si è lasciato andare a un duro sfogo con il suo coach Rudy Zerbi.

Lo sfogo di LDA dopo l'incontro con Loredana Bertè

Nel daytime di ieri di Amici 21, LDA si è sfogato con Rudy circa le critiche ricevute da Loredana Bertè durante l'ultimo appuntamento pomeridiano del talent show di Maria De Filippi. Per chi non lo sapesse, la cantante ha ascoltato il nuovo inedito del ragazzo e ha poi definito la sua scrittura troppo banale e schematica.

"Ho troppi dubbi" ha confessato LDA riferendosi alla sua ultima esibizione e alle parole della Bertè "Non riesco a darmi una risposta. Il fatto della banalità dei testi, che non sono pronto, mi ha distrutto. Mi sono sentito sbagliato. Voglio capire se la strada che sto prendendo è sbagliata. Cosa devo cambiare, voglio cercare di migliorarmi e capire quali sono le cose che non vanno".

"Se tanta gente canta le tue parole cosa significa? Se la gente partecipa e si emoziona con te cosa ti viene da pensare?" ha domandato Zerbi al cantante cercando di farlo ragionare "Se io canto insieme a te cosa vuol dire? Vuol dire che quella canzone mi piace così tanto che l'ho ascoltata più volte. Quello che tu scrivi emoziona. Loredana Bertè in modo educato, gentile e onesto ti ha detto che non gli piaci".

"Ha detto le stesse parole della Pettinelli. Sono rimasto zitto per quello" ha replicato LDA provocando la reazione di Rudy "Non ti ha detto le stesse parole della professoressa Pettinelli. Loredana, dal suo punto di vista costruttivo, ti ha dato anche delle soluzioni, condivisibili o meno. Non mettiamole sullo stesso piano".

