Amici 21, LDA in sfida, Inder lo attacca: "Abituato a non fare un c***o"

Gossip TV

LDA finisce in sfida a causa del provvedimento disciplinare preso dalla redazione di Amici.

Gli alunni della classe della ventunesima edizione di Amici hanno dovuto fare i conti con un serio provvedimento disciplinare. A causa della scarsa cura che tutti hanno dimostrato per le faccende domestiche, la redazione ha deciso di punire il gruppo, mandando in sfida due cantanti e due ballerini, tra cui LDA ovvero il discusso figlio di Gigi D’Alessio.

Amici 21, LDA punito: il cantante in sfida

La redazione di Amici si vede costretta a spiegare, anno dopo anno, che la casetta che ospita i concorrenti del talent show di Maria De Filippi deve essere tenuta con cura. I protagonisti della ventunesima edizione del programma hanno iniziato con il piede sbagliato, lasciando la casa sporca oltre ogni dire ed è arrivato così un provvedimento disciplinare che ha seminato il panico. Cantanti e ballerini sono stati chiamati a fare i nomi di coloro che considerano i meno altruisti con le pulizie, ma non è stato facile mettere tutti d’accordo.

Nicol si è rifiutata di stilare la lista, stizzita dal fatto che i responsabili non si siano assunti autonomamente le colpe, mentre Rea è scoppiata in lacrime quando ha scoperto di essere stata inserita tra i nomi di chi potrebbe andare in sfida, pur avendo sempre aiutato con le pulizie domestiche. Dopo diverse discussioni, sono stati annunciati i nomi dei quattro allievi che verranno puniti con una sfida diretta. LDA e Luigi sosterranno una sfida di canto, mentre per il ballo i più votati sono stati Mattia e Christian.

Il figlio di Gigi D’Alessio, finito al centro delle polemiche per la sua partecipazione ad Amici, ha ricevuto una frecciatina velenosa da Inder, che ha dichiarato: “È il figlio di Gigi d’Alessio, ovvio che non è abituato a fare un ca**o”. Nel frattempo, ignorando le critiche, LDA si prepara alla sfida che, essendo derivata da una punizione interna, sarà giudicata direttamente dai professori di canto.

Scopri le ultime news su Amici.