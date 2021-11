Amici 21, LDA ed Elena Manuele a confronto: "Ho gestito male la situazione, ma non l'ho fatto con cattiveria"

Gossip TV

Elena entra nella scuola e chiarisce il suo rapporto con LDA.

Nella casetta di Amici 21 è arrivato il tanto atteso confronto tra LDA ed Elena Manuele. Dopo i numerosi gossip nati intorno alla loro frequentazione, i due allievi del talent show di Maria De Filippi hanno finalmente chiarito il rapporto che li lega.

Elena chiarisce il rapporto con LDA ad Amici

Nel daytime di ieri di Amici 21, è andato in onda il confronto tra LDA ed Elena. Dopo aver fatto il suo ingresso in casetta, la nuova allieva della scuola ha raggiunto Luca in veranda: "La cosa che mi ha dato più fastidio è il fatto che tu sia sparito da un giorno all'altro, senza rispondermi più. Io apprezzo che tu te ne sei reso conto, ma non me lo posso scordare".

Stando alle parole di Elena, quindi, la loro relazione si sarebbe interrotta per volere di Luca. "Ho capito la situazione quando ti ho scritto un messaggio e tu non mi hai più risposto" ha dichiarato la cantante provocando la reazione del figlio di Gigi D'Alessio "Ho gestito male la situazione. Questo è stato il mio errore. Non l'ho fatto con cattiveria, mentalmente non c'ero".

Leggi anche La nuova allieva Elena svela la verità sull'inedito scritto da LDA

Subito dopo aver chiarito la loro situazione, i due allievi di Amici si sono lasciati andare ad abbracci e tenerezze effusioni. Dopo Albe e Serena, nella scuola sta nascendo un nuovo amore? "Non sono pronta a una nuova coppia" ha confessato Nicol commentando la forte complicità tra Elena e Luca.

Scopri le ultime news su Amici.