Amici 21: la produzione smaschera Flaza che minaccia di lasciare il programma

Gossip TV

Flaza crolla dopo la strigliata di Maria De Filippi ad Amici.

Nel corso dell'ultima puntata di Amici 21, Flaza è stata duramente ripresa da Maria De Filippi per il suo comportamento irrispettoso. La strigliata della conduttrice, però, non è piaciuta alla giovane cantante, che si è scagliata contro la produzione del talent show di Canale 5.

Flaza viene smascherata dalla produzione di Amici 21

Colpo di scena nell'ultima puntata di Amici. Venuta a sapere del comportamento irrispettoso assunto da Flaza nella scuola, la Cuccarini ha deciso di sospenderle la maglia. Un atteggiamento che non è per niente piaciuto neanche alla De Filippi, la quale ha invitato la cantante a lasciare la scuola qualora le regole non le andassero bene.

Tornata in casetta, Flaza è crollata e, parlando con Inder, ha accusato la produzione di Amici 21 di farla passare per quella che non è. "Stavolta non è giusta. Hanno fatto vedere delle cose. Io non credo di essere stata l'unica a usare il cellulare. Non posso essere smer***a così. [...] Io prendo le cose mie e me ne vado. Ho fatto ritardo una sola volta, non ci sto" ha dichiarato l'allieva minacciando di abbandonare il programma.

Leggi anche Luigi Strangis rivela la sua malattia

Per difendersi dalle accuse mosse da Flaza, la produzione del talent show ha deciso di mostrare a tutti gli allievi il filmato integrale delle infrazioni. "Non tutte le cose sono sbagliate. Basta, io me ne voglio andare" ha ammesso la cantante dopo aver visto i video, mentre i suoi compagni l'hanno invitata a chiedere scusa: "Devi abbassare la testa e ammettere che hai sbagliato, capire che hai sbagliato perché sono troppe le evidenze".

Scopri le ultime news su Amici.