Amici 21, la giuria del serale: Stefano De Martino fuori ecco chi ci sarà

I quattro giudici della ventunesima edizione di Amici.

Nonostante l'incredibile successo dell'ultima edizione di Amici, la giura del serale sarà totalmente rinnovata. Emanuele Filiberto, Stash e Stefano De Martino saranno sostituiti dal maestro di danza Garrison Rochelle, il cantautore Fabrizio Moro e Greta Scarano, attrice giunta al successo grazie al film Suburra.

Un'importante cambiamento che vedrà anche il ritorno di Garrison, storico professore e collaboratore del talent. Le fasi finali di Amici andranno in onda a marzo nella fascia prime time del sabato di Canale 5. Un appuntamento imperdibile che consacra Amici come il talent show più visto del piccolo schermo.

Nel prossimo appuntamento con il programma, in onda domenica 14 novembre, Garrison sarà il super ospite dello nuovo speciale pomeridiano. Il ballerino e coreografo è stato chiamato da Maria De Filippi e dalla produzione come giudice esterno, per valutare le performance dei ballerini. Per l'occasione, ha festeggiato con tutti gli amici della scuola i suoi 66 anni. "Davanti a me ci sono ballerini che ho cresciuto io, altri con cui ho lavorato e i nuovi che mi piacciono molto. Noi ballerini siamo pochi, siamo una comunità... una famiglia. Abbiamo passato un brutto periodo. Tornare a vedere le vostre facce e i vostri talenti mi fa molto piacere", ha dichiarato commosso.