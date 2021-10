Amici 21, la dichiarazione d'amore di Albe a Serena: "Mi dai serenità"

Gossip TV

Albe e Serena sempre più complici ad Amici 21.

Albe e Serena sono la prima coppia ufficiale della ventunesima edizione di Amici. I due allievi sono diventati inseparabili, anche se non mancano alcuni momenti di gelosia soprattutto da parte dell'allievo di Anna Pettinelli.

Albe si dichiara a Serena

Nel daytime di ieri di Amici 21, abbiamo visto alcuni filmati riguardanti il rapporto nato nella scuola tra Serena e Albe, che non riesce a nascondere la sua gelosia. A infastidire il cantante è stato LDA, che ha dato per gioco un bacio sulla guancia alla ballerina stuzzicandolo e provocando la sua reazione: "Siete amici no?".

Ma non è finita qua. Sempre nel daytime, Albe è venuto a sapere che Serena dovrà ballare un passo a due con Mattia in cui alla fine dovranno baciarsi. Il cantante anche in questo caso non ha nascosto la sua gelosia: "Eh no dai Sere, che ca**o".

Rimasti poi soli in veranda, Albe si è lasciato andare a una bellissima dichiarazione d'amore: "Mi sono accorto oggi che oltre alla musica qua non c'era nulla che mi faceva stare bene. Per stare bene ascoltavo la musica, adesso è la stessa cosa con te. Mi dai serenità, mi piace averti vicino. Adoro questa cosa, voglio che di base tra di noi ci sia una forte amicizia, anche altro ovvio".

