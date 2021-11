Amici 21, la confessione di Alessandra Celentano su Serena Carella e Carola Puddu

Gossip TV

La maestra Celentano: "Apprezzo la tenacia di Serena, Carola deve imparare a lasciarsi andare".

Alessandra Celentano è ormai un volto storico di Amici, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Intervistata in esclusiva da Tv Sorrisi e Canzoni, la severa insegnante della scuola ha chiarito la sua posizione sulle ballerine Serena Carella e Carola Puddu.

Alessandra Celentano vuota il sacco su Serena e Carola di Amici

La maestra Celentano ha rilasciato un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, in cui ha parlato della sua lunga esperienza nella scuola di Amici. Esperienza caratterizzata anche dagli scontri con i professori e gli allievi della scuola: "Io non metto in difficoltà solo gli allievi degli altri. Ma proprio tutti. Questa è una scuola, non una vetrina sui cavalli di battaglia. Solo così si può sbagliare e crescere".

A tal proposito, l'insegnante di danza classica di Amici ha voluto chiarire il suo pensiero su Serena, l'allieva di Raimondo Todaro: "Serena vuole sempre sapere la mia opinione perché è una ragazza intelligente. Ha fin troppi limiti ma apprezzo la sua tenacia. Non si accontenta dei complimenti del suo insegnante".

Su Carola, invece, la maestra Celentano ha dichiarato: "Chi entra nella scuola di Amici trova una situazione privilegiata ma alla quale non è facile abituarsi. [...] Carola è un ottimo elemento che deve imparare a lasciarsi andare. Sono certa che farà la ballerina. Nei suoi occhi vedo la passione che io avevo da ragazza".

