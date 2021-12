Amici 21, la ballerina Cosmary Fasanelli già vista in un altro programma di Maria De Filippi

Gossip TV

Prima di Amici, la ballerina Cosmary ha partecipato a Tu si que vales.

Nel corso dell'ultima puntata di Amici, Virginia Vorraro ha perso la sfida e al suo posto è entrata nella scuola Cosmary Fasanelli. La nuova allieva della maestra Alessandra Celentano, però, non è nuova al mondo televisivo: ecco dove l'abbiamo già vista.

Cosmary ha già partecipato a un altro programma di Maria De Filippi, ecco quale

Cosmary è una nuova allieva di Amici 21. A dare il banco alla ballerina è stato Garrison Rochelle, che è stato duramente criticato in studio dalla maestra Celentano. Ai più attenti, però, non è sfuggito un particolare. La ragazza, infatti, non è nuova al mondo dello spettacolo avendo già partecipato ad altri programmi televisivi.

Oltre ad aver partecipato a Miss Italia, Cosmary è entrata nel corpo di ballo di diversi programmi tv come Da Grande, Canzone Segreta e Battiti Live. Non solo. Come riporta Gossip e Tv, nel 2017 la ballerina si è esibita sul palco di Tu si que vales convincendo i giudici del programma, in particolar modo Maria De Filippi: "Sei proprio brava, brava brava".

Leggi anche Mattia Zenzola a rischio eliminazione, ecco perché

Il percorso nella scuola di Amici per Cosmary, però, non è iniziato nel migliore dei modi. Stando alle anticipazioni del talent show, la maestra Celentano ha deciso di sospendere la maglia alla ballerina. Riuscirà a farle cambiare idea? Staremo a vedere.

Scopri le ultime news su Amici.