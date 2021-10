Amici 21, in onda oggi su Canale 5: Michele Bravi tra gli ospiti della nuova puntata

Gossip TV

Le anticipazioni e gli ospiti del nuovo appuntamento di Amici 21.

Oggi, domenica 31 ottobre 2021, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua ventunesima edizione. Ospiti in studio Michele Bravi, Nek e l'attore Giuseppe Zeno.

Le anticipazioni della nuova puntata di Amici

Cresce l'attesa per il nuovo appuntamento di Amici 21. Stando alle anticipazioni diffuse dal portale Quellochetuttivoglionosapere, ci saranno diverse sfide in studio e non mancheranno le discussioni tra i professori della scuola. La puntata inizierà con LDA, che si esibirà con un brano del padre Gigi D'Alessio, L'amore che non c'è. Scelta che provocherà la reazione di Anna Pettinelli. Alex invece canterà le tre canzoni che gli sono state assegnate da Lorella Cuccarini, che deciderà di farlo seguire da Spillo.

Maria inviterà a entrare Nek, che giudicherà la gara tra i cantanti sulle cover d’amore. Ad avere la meglio sarà Rea seguita da Luigi e Alex, mentre Alessandra si classificherà ultima. Mattia in sfida perché è risultato ultimo sia nella classifica di Emanuel Lo, che in quella di Anbeta, mentre Christian è in sfida per volere di Veronica Peparini. Tommaso si scontrerà con Thomas e vincerà.

Nuovo ingresso nella scuola. Ad Amici arriverà Sissi. Spazio poi alle esibizioni con Serena e Dario. Sfida di Guido. A giudicarla sarà Garrison. Guido riuscirà a mantenere il suo banco? L'appuntamento è per oggi, domenica 31 ottobre, alle 14.00 su Canale 5.

