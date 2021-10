Amici 21, in onda oggi su Canale 5: le Anticipazioni e ospiti della nuova puntata

Gossip TV

Appuntamento speciale oggi con i protagonisti di Amici 21.

La nuova puntata di Amici andrà in onda, in via del tutto eccezionale, oggi su Canale 5 al posto di Uomini e Donne. Ospite d'eccezione in studio Gaia Gozzi, la cantante ed ex allieva della scuola che presenterà il suo nuovo inedito Nuvole di zanzare.

Le anticipazioni della nuova puntata di Amici 21, ospite Gaia Gozzi

Uomini e Donne si ferma per lasciare spazio alla nuova puntata di Amici 21, slittata a oggi pomeriggio per evitare la concorrenza con la finale di Nations League tra Italia e Belgio. Maria De Filippi inizierà con la sfida tra Mattia e Claudia. Ad avere la meglio sarà l'allievo di Raimondo Todaro. Anche Christian vincerà la sua sfida.

Stando alle ultime anticipazioni, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini decideranno di sospendere la maglia a due cantanti della scuola: Inder e Flaza. Spazio poi alle esibizioni con Matt, Rea, Carola Puddu e alla sfida di Luigi. Ad avere la meglio sarà proprio il giovane cantante e allievo di Rudy Zerbi.

Si esibiranno sul palco di Amici poi Mattia, Dario, Albe, Elisabetta, Nicol e Tommaso. L'esibizione di Elisabetta non convincerà la Cuccarini, che deciderà di mandarla in sfida. Buone notizie anche per LDA, che batterà il suo sfidante. L'appuntamento è per oggi, lunedi 11 ottobre, alle 14.45 su Canale 5.

