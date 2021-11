Amici 21, in onda oggi su Canale 5: le Anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata

Gossip TV

Giulia Michelini e Tancredi ospiti del nuovo appuntamento di Amici.

Manca pochissimo alla nuova puntata di Amici, che andrà in onda oggi domenica 28 novembre 2021 su Canale 5. Ospiti speciali in studio l'attrice Giulia Michelini e il cantante ed ex allievo della scuola Tancredi.

Le anticipazioni della nuova puntata di Amici 21: tre nuovi ingressi nella scuola

La nuova puntata di Amici 21 sarà ricca di emozioni e colpi di scena. Stando alle anticipazioni, riportate da Il Vicolo delle News, ci saranno diverse eliminazioni e tre nuovi ingressi nella scuola. Andrea perderà la sfida e il suo banco verrà assegnato a Elena. Stessa sorte per Simone, che sarà costretto ad abbandonare definitivamente il programma. Carola invece vincerà la sua sfida.

Maria De Filippi inviterà a entrare l’attrice Giulia Michelini che giudicherà gli inediti dei cantanti. Ad avere la meglio saranno Nicol, Luigi e Sissi. Ultimi posti per Tommaso e Alex, che faranno la sfida prossima settimana. Lda vincerà la prova Oreo, mentre Serena la Prova Tim. Spazio poi alla gara di ballo di bachata tra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano. A giudicarle sarà Francesca Tocca.

Leggi anche Raimondo Todaro sospende la maglia a Mattia, ecco perché

La maestra Celentano farà entrare ad Amici 21 una nuova ballerina di nome Virginia. Momento bigliettini palloncino: Alex è stato duramente criticato e accusato di essere costruito. A difenderlo dalle critiche ci penserà LDA. Non mancheranno gli scontri tra i professori della scuola. L'appuntamento è per oggi, domenica 28 novembre, alle 14,00 su Canale 5.

Scopri le ultime news su Amici.