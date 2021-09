Amici 21 in onda oggi su Canale 5: le Anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata

Gossip TV

Sangiovanni ospite del nuovo appuntamento di Amici 21.

Oggi, domenica 26 settembre 2021, su Canale 5 andrà in onda una nuova e imperdibile puntata di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua ventesima edizione. Ospite attesissimo in studio il cantante Sangiovanni, che presenterà il suo nuovo singolo Raggi Gamma.

Le Anticipazioni della nuova puntata di Amici 21

È tutto pronto per la seconda puntata di Amici, che andrà in onda oggi su Canale 5. Ospite speciale del nuovo appuntamento Sangiovanni, che ritroverà in studio la sua amata Giulia Stabile, ormai presenza fissa nel cast dei ballerini professionisti del talent show. Insieme a loro, ci saranno anche Aka7even e Deddy, che canterà il suo nuovo singolo Giove.

Stando alle anticipazioni, oggi ad Amici verranno assegnati nuovi banchi. Entreranno a far parte della scuola il latinista Mattia e Mattias, primo allievo di Veronica Peparini. Brutte notizie invece per Mirko. Il ballerino si esibirà non convincendo però la maestra Alessandra Celentano, che deciderà di sospendergli la maglia.

Spazio poi alle esibizioni dei ragazzi, che riceveranno delle bellissime sorprese. Non mancheranno i colpi di scena e i battibecchi tra i professori della scuola. L'appuntamento è per oggi, domenica 26 settembre, alle 14.10 su Canale 5.

