Amici 21, in onda oggi su Canale 5: J-Ax e Aka7even ospiti della nuova puntata

Le anticipazioni della nuova puntata di Amici 21.

Cresce l'attesa per la nuova puntata di Amici, che andrà in onda oggi domenica 14 novembre 2021 su Canale 5. Ospiti speciali in studio Aka7even, che presenterà il suo nuovo singolo, e J-Ax, che giudicherà una nuova sfida tra i cantanti della scuola.

La nuova puntata di Amici 21

Manca poco alla nuova puntata di Amici 21. Stando alle anticipazioni diffuse dal portale Quellochetuttivoglionosapere, Maria De Filippi inizierà con l'esibizione di Mattia e Christian. Poi si passerà alla sfida di Guido, che verrà giudicata dall'ex ballerino professionista e coreografo Marcello Sacchetta. Ad avere la meglio sarà l'allievo di Alessandra Celentano.

Gara cantanti. A giudicarli sarà J-Ax. Ad avere la meglio sarà LDA. Spazio poi alle esibizioni dei ragazzi con Carola, che ballerà un tango con Umberto, e Dario, che ballerà un pezzo di Veronica Peparini. Serena si è di nuovo infortunata e quindi non si potrà esibire. Per quanto riguarda le due sfide, LDA riuscirà a mantenere il suo banco, mentre Ale sarà costretta a lasciare definitivamente la scuola di Amici.

Non mancheranno le discussioni tra Raimondo Todaro e la maestra Celentano, che deciderà di fare esibire in un latin show Carola e Mattia. Per calmare gli animi, i due professori balleranno una bachata insieme. L'appuntamento è per oggi, domenica 14 novembre 2021, alle 14.00 su Canale 5.

