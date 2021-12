Amici 21 in onda oggi su Canale 5: Giordana Angi tra gli ospiti della nuova puntata

Gossip TV

Tutte le anticipazioni e gli ospiti del nuovo appuntamento di Amici.

Cresce l'attesa per la nuova puntata di Amici, che andrà in onda oggi domenica 5 dicembre 2021 su Canale 5. Ospiti speciali in studio la cantante ed ex allieva della scuola Giordana Angi, che presenterà il suo nuovo singolo, e l'attore Christian De Sica, che giudicherà la sfida tra i cantanti.

Tre nuove eliminazioni oggi ad Amici

La nuova puntata di Amici 21 inizierà con la sfida tra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano. Maria De Filippi cambierà poi registro e passerà alle sfide settimanali. Stando alle anticipazioni riportate da Il Vicolo delle News, ben tre allievi della scuola lasceranno definitivamente il programma.

Carola e Alex riusciranno a mantenere il loro banco. Ospite del nuovo appuntamento di Amici l'attore Christian De Sica, che stilerà la classifica dei cantanti. Ad avere la meglio sarà Sissi seguita da LDA e il nuovo allievo Kritical. Momento gossip con i palloncini e nuovi scontri tra i professori della scuola.

Maria manderà in onda il filmato di Malibù di Sangiovanni perché è la canzone più ascoltata di Spotify nel 2021. LDA riceverà il disco d’oro per Quello che fa male e Mattia finalmente riavrà la maglia da Raimondo Todaro. Per saperne di più non ci resta che attendere la nuova puntata, che andrà in onda oggi alle 14.00 su Canale 5.

