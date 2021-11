Amici 21, in onda oggi la nuova puntata: le Anticipazioni

Gossip TV

Nuovo appuntamento oggi con i protagonisti di Amici 21.

Cresce l'attesa per la nuova puntata di Amici 21, che andrà in onda oggi domenica 21 novembre 2021 su Canale 5. A differenza delle altre sfide, questa settimana i cantanti della scuola saranno giudicati direttamente dai loro professori, ovvero da Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini.

Le anticipazioni della nuova puntata di Amici

Manca poco alla nuova puntata di Amici, il talent show di Canale 5 giunto alla sua ventunesima edizione. Stando alle anticipazioni, riportate da Isa e Chia, Maria De Filippi entrerà in studio con una torta di compleanno per Alessandra Celentano. Tommaso, Simonee Alex affronteranno le loro sfide e vinceranno. La nuova gara tra i cantanti verrà giudicata dai professori della scuola. Ad avere la meglio sarà Luigi.

Brutte notizie per Simone, Andrea e LDA, che arriveranno ultimi nella classifica. Rudy Zerbi rivelerà che, dopo la sfida di Simone che farà la prossima settimana, deciderà se sospendergli la maglia o meno. Albe si proporrà per andare in sfida al posto di LDA.

Leggi anche La mamma di Albe rivela come è nata la storia tra il cantante e Serena

Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro balleranno una rumba. Maglia confermata per tutti i ballerini della scuola di Amici. Momento gossip con il gioco dei palloncini. A ricevere il bigliettino sarà Francesca Tocca: "Tocca, mamma mia". Palloncino anche per Elena D’Amario: "Elena: quando mi parli non riesco ad ascoltarti perché mi soffermo sulla tua bellezza".

Scopri le ultime news su Amici.