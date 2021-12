Amici 21, in onda oggi la nuova puntata: Anticipazioni e ospiti

Gossip TV

Fedez, Deddy e Alessandra Amoroso tra gli ospiti del nuovo appuntamento di Amici.

Cresce l'attesa per la nuova puntata di Amici 21, che andrà in onda oggi domenica 19 dicembre 2021 su Canale 5. Ospiti speciali in studio Deddy, Briga, Fedez, che giudicherà la gara tra i cantanti della scuola e presenterà il suo nuovo singolo Sapore, Alessandra Amoroso e i simpaticissimi Pio e Amedeo.

Le Anticipazioni della nuova puntata di Amici

Amici torna in onda oggi con una nuova e imperdibile puntata. Stando alle anticipazioni, riportate da Il Vicolo delle News, gli allievi della scuola riceveranno una emozionante sorpresa da parte delle loro famiglie e in studio arriveranno tantissimi ospiti. Alex, Albe ed Elena vinceranno le loro rispettive sfide. Assenti Christian, Mattia e Crytical.

Il nuovo allievo Cristiano affronterà ben due sfide, volute rispettivamente da Veronica Peparini e da Raimondo Todaro. Le vincerà entrambe. Maria De Filippi inviterà a entrare in studio Fedez per giudicare la gara tra i cantanti della scuola. Ad avere la meglio sarà Alex, seguito da Luigi, Aisha e Lda. Brutte notizie invece per Cosmary. Alessandra Celentano deciderà, infatti, di non riconfermare la maglia alla ballerina.

Spazio infine alle esibizioni dei ragazzi e al solito momento gossip. Le anticipazioni parlano di baci in studio tra Albe e Serena e tra Dario e Sissi. Non solo. La conduttrice manderà in onda anche un video riguardante il rapporto nato tra Alex e Cosmary. Dario vincerà la prova Tim. L'appuntamento è per oggi, domenica 19 dicembre, alle 14 su Canale 5.

