Amici 21, in onda oggi la nuova puntata: Anticipazioni e ospiti

Nuovo appuntamento oggi con i protagonisti di Amici 21.

Manca davvero poco alla nuova puntata della ventunesima edizione di Amici, che andrà in onda oggi domenica 3 ottobre 2021. Ospite in studio Anna Valle, che presenterà la nuova fiction di Canale 5, Luce dei tuoi occhi, di cui è protagonista.

Le anticipazioni di Amici 21: prime eliminazioni e nuovi ingressi nella scuola

È tutto pronto per la nuova puntata di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua ventunesima edizione. Stando alle anticipazioni riportate dal portale quellochetuttivoglionosapere, oggi ci saranno ben due eliminazioni. Mirko Masia e Kendy saranno costretti a lasciare il loro banco a Giacomo e Dario, il ballerino fortemente voluto da Veronica Peparini.

I professori decideranno di mandare in sfida Dario contro Carola. Ad avere la meglio sarà quest'ultima, ma non appena Mirko riprenderà la felpa, la Peparini lo manderà in sfida con Dario, che vincerà. Flaza si esibirà con Malefica. In studio saranno presenti due radio Rtl 102.5 e Radio 101, che deciderà di trasmettere l'inedito di Alex. Rudy Zerby darà la maglia a LDA, sospesa durante la settimana per il comportamento assunto dal ragazzo nei confronti del produttore. Si esibiranno poi Inder, Mattia e Albe, che convincerà tutti i professori di Amici.

Luigi canterà una cover con la chitarra, Nicol un suo inedito, mentre Rea si esibirà con Mi sono innamorato di te. Tutte e tre le maglie verranno riconfermate. Per saperne di più non ci resta che attendere la terza puntata di Amici, in onda oggi 3 ottobre, alle 14.45 su Canale 5.

