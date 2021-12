Amici 21, il passato doloroso di LDA: "Avevo una cosa abbastanza grave"

Gossip TV

LDA riceve una bellissima sorpresa ad Amici e svela un retroscena legato al suo passato.

L'ultima puntata di Amici, andata in onda ieri domenica 19 dicembre 2021, è stata ricca di sorprese ed emozioni. LDA, come tutti i ragazzi della scuola, ha ricevuto un bellissimo regalo da parte della sua famiglia e in quell'occasione ha svelato per la prima volta un retroscena legato alla sua infanzia.

La malattia di LDA, il racconto ad Amici

LDA è tra gli allievi più amati e seguiti di Amici 21. In occasione della puntata natalizia, il giovane cantante, che è stato messo più volte a dura prova questi mesi da Anna Pettinelli, ha ricevuto un regalo da parte della sua famiglia che lo ha profondamente commosso. "Non ci credo, questo è Azzurrino", ha esclamato Luca rivelando il motivo di questo attaccamento al peluche.

Per la prima volta ad Amici, LDA ha deciso di aprire il suo cuore e parlare della malattia che lo ha colpito da bambino. "Questo pupazzo mi è stato regalato quando mi operai da bambino, avevo una cosa abbastanza grave. L’ho portato in sala operatoria con me" ha confessato il figlio di Gigi D'Alessio.

Leggi anche LDA conquista Alberto Urso

Ma le sorprese per Luca non sono finite. Maria De Filippi, infatti, ha dato la possibilità all'allievo di Rudy Zerbi di rivedere i suoi fratelli, che gli hanno mandato dei videomessaggi molto speciali: "Siamo tutti orgogliosi di te", "Auguri di buon Natale! Sono molto fiero del tuo percorso ad Amici e per aver ricevuto il tuo primo Disco D’Oro. Un bacio forte".

Scopri le ultime news su Amici.