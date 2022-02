Amici 21, Giulia Stabile sul rapporto con Sangiovanni: "Lui resterà al mio fianco sulle nostre giostre"

Gossip TV

Giulia torna a parlare di Sangiovanni e racconta un retroscena della loro storia d'amore.

Con la sua spontaneità e dolcezza, Giulia Stabile ha conquistato milioni di telespettatori di Amici. Intervistata da Cosmopolitan, la bravissima ballerina professionista della ventunesima edizione del talent show di Maria De Filippi ha raccontato come è nata la sua passione per la danza e come procede la sua relazione con Sangiovanni.

La confessione di Giulia Stabile

"Una sera. Eravamo in un ristorante in cui vado spesso con i miei. C’era un ragazzo. Su una pista faceva balli di gruppo: mi rapisce, è magico e io non posso smettere di guardarlo. Sono andata verso di lui. Loro non mi hanno fermato, anzi. La mia storia più vera forse ha inizio lì" ha raccontato Giulia rivelando come e quando è nata la sua grande passione per la danza.

Amici è stata la sua vera rivincita. Parlando del percorso nella scuola, che si è concluso con la sua vittoria, la ballerina ha rivelato che l'ultima serata passata in casetta è stata per lei molto importante e speciale: "Le telecamere c’erano ancora, ma non pesavano più, quasi non esistevano. Eravamo agitati, ma più emozionati. Preoccupati, ma più felici. Con Sangio tiravo le somme delle prime volte avute lì dentro. Avevo scoperto l’amore, imparato ad apprezzarmi e a piacermi senza pensare al resto. Avevo soprattutto trovato il coraggio anche di raccontare che cosa significasse ritrovarsi con una giacca tagliuzzata tra le mani e non saper reagire contro un gruppo che ti deride e odia. Ad Amici invece non riuscivo a smettere di ridere, tantissimo, ridere di felicità, ridere che è sempre il campanello di quasi tutte le emozioni che provo, anche di quando non sto capendo veramente che cosa sta succedendo".

E sulla storia d'amore con Sangiovanni, la Stabile ha confessato: "Sangio resterà al mio fianco sulle nostre giostre, è più di una sensazione, quasi una certezza. Lui oltre le parole mi dimostra presenza tutti i giorni, e non m’immagino cambi di rotta. Lo vedo dal suo sguardo che è sincero".

