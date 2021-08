Amici 21: Giulia Stabile e Rosa Di Grazia nel cast dei ballerini professionisti? L'indiscrezione

Gossip TV

Elena D'Amario vicina all'addio, ad Amici 21 tornano Giulia e Rosa?

Manca davvero poco alla ventunesima edizione di Amici, che partirà eccezionalmente a settembre su Canale 5. Stando alle ultime indiscrezioni, quest'anno potrebbero esserci importanti cambiamenti nel cast dei ballerini professionisti del talent show di Maria De Filippi.

Giulia Stabile e Rosa Di Grazia nel cast di Amici 21?

Cresce l'attesa per la nuova edizione di Amici. Stando ai rumor delle ultime ore, una storica e amatissima ballerina professionista sarebbe vicina all'addio. Stiamo parlando di Elena D'Amario, che potrebbe lasciare la famosa scuola di Canale 5 per dei nuovi progetti professionali legati al piccolo e grande schermo.

E chi ci sarà al suo posto? Le ultime indiscrezioni lanciate da Blastingnews parlano del ritorno di un'amatissima ballerina della passata edizione di Amici, ovvero di Giulia Stabile. L'ex allieva del talent show avrebbe già firmato un contratto con la Fascino per condurre un programma su Witty Tv e per affiancare Belen Rodriguez a Tu sì que vales.

Giulia, però, potrebbe non essere l'unica new entry tra i ballerini professionisti di Amici 21. Secondo molti, anche Rosa Di Grazia potrebbe tornare nella scuola in un ruolo inedito. Il motivo? La stretta collaborazione nata tra l'ex allieva di Lorella Cuccarini e il coreografo Mattia Tuzzolino. Sarà davvero così? Staremo a vedere.

