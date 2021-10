Amici 21: Giacomo a rischio eliminazione, la drastica decisione di Rudy Zerbi

Gossip TV

Rudy Zerbi mette in guardia Giacomo: "Non ci sarà una seconda possibilità".

Momento difficile per Giacomo Vianello. Dopo avergli sospeso la maglia, Rudy Zerbi ha deciso di prendere una drastica decisione: far entrare in casetta un nuovo aspirante allievo di nome Simone per poi decidere chi far rimanere tra i due cantanti.

Giacomo e Simone a confronto: la decisione di Rudy Zerbi

Nel daytime di ieri di Amici, Giacomo ha ricevuto una lettera da parte di Rudy: "Quando ho deciso di tenerti nella scuola di Amici l’ho fatto perché avevo visto un atteggiamento umile e voglia di studiare. [...] Hai difficoltà nella preparazione dei brani, mi sembra che tu non stia cogliendo l’opportunità che ti ho dato. Posso decidere di eliminarti o sostituirti, non voglio eliminarti perché non hai fatto nulla di così grave per meritare l’eliminazione. Ma non escludo la possibilità di sostituirti, voglio capire se qualcuno può onorarlo più di te".

Proprio per questi motivi, l'insegnante di Amici 21 ha deciso di far entrare in casetta Simone, un giovane cantautore 18enne. Solo alla fine della settimana, Zerbi deciderà chi far rimanere nella scuola: "Giacomo eri qui per studiare ma non sta succedendo nulla di quello che mi aspettavo. Non ci sarà una seconda possibilità".

Simone e Giacomo sono stati poi convocati in sala prove da Rudy, che gli ha ribadito la sua posizione. "Ho chiesto che tu stessi qua, lavorassi, in modo che io possa vedere chi, tra voi due, possa meritare e onorare quel banco" ha dichiarato il coach rivolgendosi al nuovo allievo. Chi tra i due riuscirà a ottenere il banco?

