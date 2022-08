Amici 21, flirt in corso tra Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano? Parla la ballerina

Gossip TV

L'ex ballerina di Amici Cosmary Fasanelli vuota il sacco: "Si parla senza conoscere la realtà dei fatti".

Flirt in corso tra Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano dopo la rottura con Alex Rina? A far luce sulla situazione e chiarire la sua attuale situazione sentimentale ci ha pensato la ballerina ed ex allieva dell'ultima edizione di Amici.

Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano stanno insieme dopo Amici? Tutta la verità!

Cosmary Fasanelli ha ritrovato l'amore con Nunzio Stancampiano? L'ex allieva della ventunesima edizione di Amici è stata avvistata più volte insieme al simpatico ballerino siciliano facendo impazzire tutti i numerosi fan del talent show di Maria De Filippi e provocando la reazione del suo ex, il cantante Alex Rina, che ha smesso di seguire entrambi i ballerini sui social.

Il gesto di Alex ha fatto storcere il naso a molti fan di Amici 21, che hanno iniziato a criticare i due ballerini. A cercare di chiarire la situazione e difendersi dalle critiche ci ha pensato Cosmary. Proprio quest'ultima, infatti, ha pubblicato un post sui social, dove però non smentisce la frequentazione con Nunzio:

Mi dispiace che a volte si parla senza conoscere la realtà dei fatti dal principio, io sono sempre stata la persona che avete conosciuto, sono trasparente e forse questo è sia un mio pregio che un mio difetto perché a volte vorrei riuscire ad essere come gli altri, un po’ più furba a far vedere le cose com’è conveniente per la persona ma non è da me. Spero che chi mi segua lo faccia per il percorso artistico e per la persona che sono che va oltre le questioni private sentimentali di cui non conoscete gli avvenimenti, comunque vada vi voglio bene sempre! E pensando alle cose per me più importanti ci saranno tante novità lavorative!

