Amici 21, esplode la polemica: nel cast il figlio di Gigi D’Alessio

Luca D’Alessio ha conquistato un banco di canto ma i fan di Amici insorgono.

Ai casting della ventunesima edizione di Amici si è presentato anche LDA, nome d’arte di Luca D’Alessio ovvero il terzogenito del noto Gigi. La presenza del cantante nel cast della nuova stagione del talent show di Maria De Filippi ha, inevitabilmente, creato polemiche tra i fan del programma, suscitando la perplessità di Anna Pettinelli.

Amici 21, LDA è il figlio di Gigi D’Alessio

Nel corso della formazione della classe della ventunesima edizione di Amici, il rapper LDA si è presentato al cospetto dei professori e ha ottenuto un banco grazie a Rudy Zerbi. La presenta del cantante nello studio di Maria De Filippi ha fatto storcere il naso ai fan, dal momento che si tratta del figlio di Gigi D’Alessio, ovvero Luca D’Alessio nato dal matrimonio con Carmela Barbato. Il popolo del web ha criticato la scelta di selezionare il giovanissimo cantante, che secondo molti sarebbe stato scelto solo poiché raccomandato.

Anche Anna Pettinelli è apparsa perplessa dalla presenza di Luca, e lo ha punzecchiato dichiarando: “Credo tu sia cresciuto a pane e musica e vivendo con un padre così importante e creativo potevi dare qualcosa di più. Mi sembri un Gigi D'Alessio dimensione 2.0”. LDA si è difeso, ribadendo di non voler essere posto all’ombra del padre mentre la Pettinelli ha continuato a ribadire di trovare la sua musica priva di originalità. Come prevedibile, l’ingresso di Luca ad Amici è diventato un caso mediatico, ma arriva la difesa del fratello Claudio.

“A Maria certe cose non sono mai piaciute, mio padre non si sarebbe mai sognato di fare una cosa del genere, proprio perché sa cosa vuol dire fare gavetta e soprattutto cosa sia la meritocrazia. Mio fratello si è presentato ai provini come tanti altri, solo dopo le prime selezioni hanno scoperto chi fosse”, ha scritto il D'Alessio.Cosa ne pensate?

