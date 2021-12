Amici 21: Elena D'Amario e Francesca Tocca in lacrime durante il confronto con Aisha, ecco cosa è successo

Gossip TV

Le due ballerine professioniste si raccontano ad Amici.

Dopo Nicol, Maria De Filippi ha deciso di aiutare anche Aisha a superare le sue paure e insicurezze. E per farlo, la conduttrice del talent show di Canale 5 ha chiesto l'aiuto di due ballerine professioniste di Amici, Elena D'Amario e Francesca Tocca.

Confronto emozionante ad Amici 21

Nel daytime di ieri di Amici 21, abbiamo assistito a un confronto molto emozionante tra Elena, Francesca e Aisha. Un confronto arrivato al termine della lezione quando la De Filippi ha chiesto alle due ballerine professioniste della scuola di fermarsi con la giovane cantante per aiutarla a superare le sue insicurezze.

Senza rendersene conto, però, Maria ha aiutato anche Francesca ed Elena a tirar fuori i loro sentimenti. "Questo mestiere richiede di essere sempre perfetta all'occhio della gente. [...] Delle volte ci facciamo più problemi noi quando in realtà la gente fuori non li guarda questi problemi. E’ una cosa che ci facciamo noi dentro la nostra testa. Delle volte entriamo dentro un tunnel. Piango subito, ma non mi va di piangere" ha dichiarato la moglie di Raimondo Todaro emozionandosi.

A farle eco Elena: "Io conosco Francesca e ai miei occhi questa sua insicurezza la rende ancora più bella. Dietro quella perfezione c'è questa fragilità, questa inconsapevolezza". "Succede questo perché parliamo ed esterniamo poco" ha aggiunto la D'Amario con la voce rotta dal pianto rivolgendosi alla De Filippi "Appena ci fai una domanda esplodiamo".

