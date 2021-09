Amici 21, è ufficiale: ecco la data di debutto su Canale5

Gossip TV

Rivelata la data di debutto della nuova edizione di Amici, il talent show di Maria De Filippi.

È tutto pronto per la nuova edizione di Amici, il talent show di Maria De Filippi, che torna su Canale5 con la ventunesima edizione. Dopo il successo dell’ultima stagione, che ha consacrato vincitrice la giovane ballerina Giulia Stabile, e ha lanciato diversi talenti nel mondo della danza e della musica, il programma ha una data ufficiale di debutto!

Amici 21, ecco quando inizia la nuova edizione

La ventunesima edizione di Amici si prepara a debuttare su Canale5 con nuovi concorrenti e un cast di docenti leggermente variato. Lorella Cuccarini è passata alla cattedra di canto, dopo l’addio di Arisa che è stata contattata per Ballando con le Stelle da Milly Carlucci. Aleggia ancora il mistero sul nuovo professore di danza, anche se sembra che Raimondo Todaro sia molto interessato all’opzione dopo aver lasciato lo show danzante di Rai 1. E mentre Alessandra Celentano spinge affinché Todaro sieda tra il corpo docenti, cresce la curiosità dei fan del talent show di Maria De Filippi, che non vedono l’ora di assistere alla formazione della classe di quest’anno.

Dopo tanta attesa, sul profilo ufficiale Instagram di Amici, è apparso il primo promo del programma che ratifica la data di debutto per sabato 18 settembre 2021 su Canale5. Come ogni anno, Amici finirà per scontrarsi con il rivale Ballando con le Stelle durante la fase del Serale, costringendo il pubblico a scegliere tra lo spettacolo offerto dalla De Filippi e quello della Carlucci. Non si hanno ancora notizie certe sugli allievi della ventunesima stagione, ma certamente lo standard sarà alto e i professori punteranno ai candidati migliori, in grado di farsi strada nel mondo della danza e del canto dopo l’esperienza televisiva. Certamente, vedremo Giulia Stabile nel cast dei ballerini professionisti, che sarà invece orfano di Andreas Muller.

