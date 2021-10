Amici 21, duro scontro tra Alessandra Celentano e Veronica Peparini: "Ti sei accanita contro Mirko"

Gossip TV

La maestra Celentano attacca la Peparini per la sua scelta di mandare in sfida immediata Mirko.

Duro scontro in studio tra Alessandra Celentano e Veronica Peparini durante l'ultima puntata di Amici 21. L'insegnante e coreografa di modern ha deciso di mandare in sfida immediata Mirko Masia, decretando così la sua uscita dalla scuola e suscitando una reazione furiosa della maestra Celentano.

Alessandra Celentano contro Veronica Peparini

Scontro ad Amici 21 tra la maestra Celentano e la Peparini. Tutto è nato quando Veronica ha deciso di fare una sfida immediata tra Dario e Mirko. Sfida vinta dal ballerino esterno, ma ritenuta ridicola e fuori luogo, vista la delicata situazione di Mirko. "Prima ho lasciato correre perché sono le regole del programma… E’ stata una sfida ridicola. Penso che Veronica si sia accanita contro questo ragazzo" ha sbottato Alessandra criticando duramente la sua collega.

"Mirko non è entrato normalmente, è entrato qui per fare un’esperienza di un mese, avresti potuto aspettare una settimana" ha aggiunto la Celentano rivelando di aver trovato scorretto il comportamento della Peparini "Lui è in un altra situazione rispetto agli altri. Potevi far entrare il tuo allievo tra una settimana. Potevi fare la sfida quando ti pare. Potevi far finire a questo ragazzo questo cavolo di percorso! Ho fatto di tutto per cercare di fargli vivere quest’esperienza. Tu non hai proprio capito".

"Mi sono basata solamente su una questione di danza" ha prontamente replicato Veronica cercando di difendersi "Secondo me, Mirko deve studiare fuori da Amici e io sarò la prima, se lui vorrà, a farlo studiare gratis. Non ho problemi. Dovevamo rivederlo piangere un’altra volta… Con tutte le cose che gli hai detto… Non capisco. Volevo solo far capire che lui non era pronto per la scuola. Non voglio sentirmi in colpa". A prendere le parti di Alessandra ci ha pensato Raimondo Todaro: "Cosa ti cambiava una settimana? Potevi aspettare".

